HOME FINANCE

Scarlett Luncurkan Scarlett Beauty Impact untuk Pemberdayaan Perempuan dan Bantuan Kemanusiaan di Palestina

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |22:51 WIB
Scarlett Luncurkan Scarlett Beauty Impact untuk Pemberdayaan Perempuan dan Bantuan Kemanusiaan di Palestina
Scarlett luncurkan 'Scarlett Beauty Impact' sebuah program CSR yang didedikasikan untuk menciptakan dampak positif bagi perempuan dan kemanusiaan. (Foto: dok Scarlett)




JAKARTA – Siapa yang tak kenal dengan Scarlett? Tentu pasti semua tahu, brand kecantikan lokal Indonesia ini umumkan peluncuran program Scarlett Beauty Impact pada Rabu (3/7/2024). 

Scarlett Beauty Impact merupakan sebuah program CSR jangka panjang perusahaan yang didedikasikan untuk menciptakan dampak positif bagi perempuan dan kemanusiaan. 

CEO Scarlett Andre Rompis mengatakan, Scarlett Beauty Impact adalah cara Scarlett berbagi dan memberdayakan perempuan untuk meraih mimpi mereka dan kesejahteraan kemanusiaan.

"Program ini merupakan cerminan dari nilai-nilai inti kami dan komitmen kami untuk menciptakan dampak positif. Kami percaya bahwa bisnis memiliki tanggung jawab untuk memberikan kembali kepada masyarakat, dan kami bangga mengambil langkah maju ini,” ujarnya. 

Scarlett telah menunjukkan komitmennya terhadap dampak sosial melalui inisiatif program sosial tahunan.

