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Pertamina Dukung Pelaku UMK di Jakarta Fair, Puluhan Pedagang Kuliner Terima Bright Gas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |15:45 WIB
Pertamina Dukung Pelaku UMK di Jakarta Fair, Puluhan Pedagang Kuliner Terima Bright Gas
Puluhan pedagang kuliner di Jakarta Fair terima Bright Gas. (Foto: dok Pertamina)
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JAKARTA – Pertamina menyalurkan bantuan Bright Gas 5,5 kilogram kepada para pedagang Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya sektor kuliner yang berada di area Jakarta Fair 2026, Jakarta, Sabtu (20/6/2026). Bantuan ini merupakan dukungan nyata bagi keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang selama ini mereka jalankan di tengah meningkatnya kebutuhan operasional.

Senyum sumringah terlihat di wajah Rihana saat menerima bantuan Bright Gas 5,5 kilogram dari Pertamina di area kuliner Kampung Betawi, Gambir Expo, Jakarta Fair. Bagi pedagang kuliner yang sudah bertahun-tahun mengadu peruntungan Jakarta Fair, bantuan tersebut terasa sangat berarti. Selama ini Rihana hanya mengandalkan dua tabung gas untuk memasak berbagai menu andalannya, mulai dari Nasi Goreng, Bakso Malang, dan  makanan lainnya.

"Sudah bertahun-tahun saya berjualan di sini, dan baru kali ini mendapat bantuan tabung gas beserta isinya. Alhamdulillah sangat membantu untuk operasional jualan sehari-hari," ujar Rihana penuh syukur.

Bantuan Bright Gas tersebut merupakan bagian dari program Pertamina untuk mendukung pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya para pedagang kuliner yang ikut meramaikan Jakarta Fair 2026.

Bagi pelaku usaha kecil, energi merupakan kebutuhan utama yang menentukan kelancaran usaha. Karena itu, Pertamina hadir memberikan dukungan agar para pedagang dapat terus menjalankan aktivitas usahanya dengan lebih nyaman dan produktif.

Meski suasana Jakarta Fair masih memasuki awal penyelenggaraan dan jumlah pengunjung terus bertumbuh, Rihana tetap optimistis usaha kulinernya akan semakin ramai dalam beberapa pekan ke depan.

"Sekarang memang belum terlalu ramai karena masih awal. Mudah-mudahan pengunjung semakin banyak dan penjualan juga meningkat dibanding tahun lalu," tuturnya.

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