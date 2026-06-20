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Pertamina Peringkat Tiga Fortune Southeast Asia 500, Jadi Motivasi Perkuat Ketahanan Energi

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |17:43 WIB
Pertamina Peringkat Tiga Fortune Southeast Asia 500, Jadi Motivasi Perkuat Ketahanan Energi
Pertamina tempati peringkat tiga Fortune Southeast Asia 500 tahun 2026. (Foto: dok Pertamina)
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JAKARTA – PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen untuk menjalankan amanahnya dalam menjaga ketahanan energi nasional. Upaya itu menempatkan Pertamina pada peringkat ketiga dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun 2026. 

Di tengah dinamika sektor energi yang semakin kompleks, capaian ini menjadi motivasi bagi Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat keandalan operasional, serta memastikan ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Pertamina, pengakuan di tingkat regional tersebut merupakan bagian dari perjalanan perusahaan untuk terus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

Apresiasi ini diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza saat acara Executive Dinner dan Penyerahan Awards Fortune Southest Asia 500, bertempat di East Ballroom The Langham, Sudirman Central Business District (SCBD), Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026). 

Oki menjelaskan sebagai perusahaan energi terintegrasi di Indonesia, Pertamina mengemban amanah untuk menjadi pilar ketahanan energi nasional dan juga transisi energi.

"Pertamina menjalankan strategi pertumbuhan ganda yaitu memaksimalkan bisnis eksisiting dan membangun bisnis rendah karbon. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketahanan dan transisi energi berjalan secara bersamaan," katanya.

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