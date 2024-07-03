Luhut Ingin Bangun Family Office di RI, Ini Alasannya

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memiliki ambisi untuk mendirikan family office di Indonesia.

Luhut menyatakan terdapat dua negara di Asia yang memiliki jumlah family office terbanyak, yaitu Singapura dengan 1.500 family office dan Hong Kong dengan sekitar 1.400 family office.

Kekayaan orang-orang kaya banyak dikelola oleh family office di kedua negara tersebut, yang berkontribusi terhadap pembangunan di sana.

Namun, Luhut mengamati bahwa baik Singapura maupun Hong Kong saat ini menghadapi perubahan dan konflik di negara masing-masing. Hong Kong mengalami peningkatan ketegangan geopolitik, sementara Singapura sedang menjalani perubahan regulasi investasi.

"Namun akhir-akhir ini, peningkatan kondisi geopolitik di Hongkong, serta perubahan regulasi investasi di Singapura meningkatkan risiko dan ketidakpastian investor," ujar Luhut.