Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Ingin Bangun Family Office di RI, Ini Alasannya

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |03:12 WIB
Luhut Ingin Bangun <i>Family Office</i> di RI, Ini Alasannya
Menko Luhut Binsar Pandjaitan soal Family Office (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memiliki ambisi untuk mendirikan family office di Indonesia.

Luhut menyatakan terdapat dua negara di Asia yang memiliki jumlah family office terbanyak, yaitu Singapura dengan 1.500 family office dan Hong Kong dengan sekitar 1.400 family office.

Kekayaan orang-orang kaya banyak dikelola oleh family office di kedua negara tersebut, yang berkontribusi terhadap pembangunan di sana.

Namun, Luhut mengamati bahwa baik Singapura maupun Hong Kong saat ini menghadapi perubahan dan konflik di negara masing-masing. Hong Kong mengalami peningkatan ketegangan geopolitik, sementara Singapura sedang menjalani perubahan regulasi investasi.

"Namun akhir-akhir ini, peningkatan kondisi geopolitik di Hongkong, serta perubahan regulasi investasi di Singapura meningkatkan risiko dan ketidakpastian investor," ujar Luhut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/320/3079823/kemenko-marves-bubar-begini-nasib-453-asn-eks-anak-buah-luhut-cxoOKFltrI.jfif
Kemenko Marves Bubar, Begini Nasib 453 ASN Eks Anak Buah Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement