Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Cek Ciri-Ciri AJB Palsu Sebelum Beli Rumah

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |22:01 WIB
Cek Ciri-Ciri AJB Palsu Sebelum Beli Rumah
Ciri-ciri AJB palsu (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Cek ciri-ciri AJB palsu sebelum beli rumah. Saat membeli rumah, keaslian Akta Jual Beli (AJB) adalah salah satu dokumen penting yang harus diperhatikan.

Dalam ranah transaksi properti, kejelasan dan kepastian hukum adalah aspek krusial di setiap kesepakatan. Salah satu dokumen yang menjamin integritas transaksi tersebut adalah Akta Jual Beli (AJB).

AJB merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti sah peralihan hak atas properti, baik itu tanah maupun bangunan, yang terjadi melalui proses jual beli.

Sebagai dokumen autentik, AJB tidak bisa dibuat atau diterbitkan oleh sembarang pihak. Dokumen ini hanya dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Namun, di balik pentingnya dokumen ini, ada potensi risiko penipuan dengan adanya AJB palsu. Tentu masyarakat harus mengetahui ciri-ciri dari AJB palsu tersebut ketika hendak membeli rumah.

Tujuannya tidak lain agar terhindar dari tindakan penipuan yang biasa dilakukan oleh oknum mafia tanah. Pasalnya modus penipuan mafia tanah selalu mencuat, salah satunya pemalsuan AJB.

Untuk itu, berikut Okezone merangkum cek ciri-ciri AJB palsu yang perlu diketahui sebelum warganet memutuskan beli rumah, Rabu (3/7/2024):

1. Nomor PPAT Tidak Sesuai Format

Nomor yang tercantum dalam formatnya tidak sesuai, nomor tersebut seringkali dibuat secara sembarangan atau bahkan meniru AJB yang diterbitkan oleh pihak lain.

Sehingga ketika warganet menemukan dokumen dengan nomor PPAT yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan format, itu bisa menjadi indikasi AJB palsu.

2. Tanda Tangan Tidak Sesuai

Ciri selanjutnya adalah tanda tangan yang tertera dalam dokumen tidak sesuai aslinya. Dalam hal ini biasanya terdapat pemalsuan tanda tangan PPAT oleh oknum bersangkutan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/455/3155557/nusron_wahid-Q6dT_large.jpg
60 Keluarga Terkaya RI Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/470/3152673/tanah-Ymtk_large.jpg
Tanah Belum Punya Sertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026? Ini Penjelasan Kementerian ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/470/3148292/ubah_shgb_jadi_shm-nq1Z_large.jpg
Masyarakat Bisa Ubah SHGB Jadi SHM, Ini Syarat dan Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/470/3137299/nusron_wahid-uCdi_large.jpg
Diperintah Prabowo, Nusron Wahid Langsung Tarik HGB dan HGU Jatuh Tempo ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/470/3114400/rumah-3PYe_large.jpeg
Menteri ATR Ungkap Fakta Terbaru soal Penggusuran Rumah di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/470/3112287/kementerian_atr-sOhl_large.jpeg
Sertifikat Tanah hingga Dokumen Sengketa Lahan Terbakar di Gedung Kementerian ATR? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement