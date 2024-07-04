Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapakah Gaji Anggota PPLN Den Haag? Ternyata Segini Penghasilan Cindra Aditi Tejakinkin alias CAT yang Bikin Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |13:19 WIB
Berapakah Gaji Anggota PPLN Den Haag? Ternyata Segini Penghasilan Cindra Aditi Tejakinkin alias CAT yang Bikin Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat
Ilustrasi gaji anggota PPLN ( Foto: Okezone)
JAKARTA - Berapakah gaji anggota PPLN Den Haag? Ternyata segini penghasilan Cindra Aditi Tejakinkin alias CAT yang bikin Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat.

Hal ini dikarenakan Cindra Aditi Tejakinkin berhasil memenangkan gugatan sehingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat dikarenakan kasus tindak asusila. Beberapa warganet penasaran mengenai sosoknya serta gajinya.

Lantas berapakah gaji anggota PPLN Den Haag? Ternyata segini penghasilan Cindra Aditi Tejakinkin alias CAT yang bikin Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah sesuai aturan. Adapun, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU, untuk kenaikan honor ad hoc penyelenggara pemilu 2024.

Seperti data yang dirilis oleh KPU, keputusan ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.

Halaman:
1 2
