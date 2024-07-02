Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Cleaning Service di Australia

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |21:04 WIB
Segini Gaji Cleaning Service di Australia
Segini gaji cleaning service Australia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata segini gaji cleaning service di Australia yang perlu warganet ketahui rincian informasinya.

Australia atau negara kangguru dikenal sebagai destinasi sejumlah warga Indonesia yang berencana untuk melakukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Negara ini juga dikenal memberikan jumlah gaji dan bonus yang tergolong tinggi bagi siapapun yang berminat untuk mengambil pekerjaan sampingan.

Warganet perlu tahu bahwa Australia merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian cukup tinggi dan kuat bagi pekerja, maka dari itu tidak sedikit dari TKI yang tidak keberatan untuk mencoba hampir seluruh sektor pekerjaan, seperti perawatan kesehatan, konstruksi, teknologi informasi dan layanan kebersihan.

Pekerjaan yang cukup tinggi diminati salah satunya adalah layanan kebersihan atau cleaning service.

Melansir dari laman resmi Shelter Indonesia, cleaning service merupakan layanan yang mengacu pada penyedia jasa kebersihan secara umum, baik yang ditugaskan di pabrik, perusahaan, rumah, rumah sakit, pusat perbelanjaan (mall) dan tempat lainnya.

Pekerjaan cleaning service kerap terlihat mudah karena tugas utamanya hanya membersihkan. Namun, siapa sangka kalau pekerjaan yang fokus dalam bidang kebersihan justru tergolong kompleks dan banyak hal yang perlu diperhatikan secara detail.

Halaman:
1 2
