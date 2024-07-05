54 Aksi Korporasi Hari Ini, ACES hingga MTDL Bayar Dividen

54 aksi korporasi hari ini (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat puluhan emiten akan menggelar aksi koorporasi hari ini. Banyak emiten yang akan membayarkan dividen kepada pemegang saham.

Melansir laman BEI, Jumat (5/7/2024), setidaknya 54 emiten memiliki agenda. Berikut adalah rinciannya:

1. AMIN

Pemberitahuan RUPS PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk di d'primahotel Kualanamu

2. MTDL

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Metrodata Electronics Tbk

3. MIKA

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

4. WINE

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Hatten Bali Tbk

5. JRPT

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Jaya Real Property Tbk

6. CHEM

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Chemstar Indonesia Tbk

7. JKON

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk

8. CHIP

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Pelita Teknologi Global Tbk

9. VISI

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Satu Visi Putra Tbk.

10. DEPO

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

11. ACES

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Ace Hardware Indonesia Tbk

12. WIFI

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Solusi Sinergi Digital Tbk

13. HOKI

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Buyung Poetra Sembada Tbk.

14. TEBE

Tanggal ex Dividen Tunai Interim PT Dana Brata Luhur Tbk.

15. SRSN

Tanggal DPS Dividen Tunai Indo Acidatama Tbk

16. TALF

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Tunas Alfin Tbk