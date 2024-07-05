JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat puluhan emiten akan menggelar aksi koorporasi hari ini. Banyak emiten yang akan membayarkan dividen kepada pemegang saham.
Melansir laman BEI, Jumat (5/7/2024), setidaknya 54 emiten memiliki agenda. Berikut adalah rinciannya:
1. AMIN
Pemberitahuan RUPS PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk di d'primahotel Kualanamu
2. MTDL
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Metrodata Electronics Tbk
3. MIKA
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
4. WINE
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Hatten Bali Tbk
5. JRPT
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Jaya Real Property Tbk
6. CHEM
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Chemstar Indonesia Tbk
7. JKON
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
8. CHIP
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Pelita Teknologi Global Tbk
9. VISI
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Satu Visi Putra Tbk.
10. DEPO
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
11. ACES
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Ace Hardware Indonesia Tbk
12. WIFI
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Solusi Sinergi Digital Tbk
13. HOKI
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
14. TEBE
Tanggal ex Dividen Tunai Interim PT Dana Brata Luhur Tbk.
15. SRSN
Tanggal DPS Dividen Tunai Indo Acidatama Tbk
16. TALF
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Tunas Alfin Tbk