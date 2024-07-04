IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,6% ke 7.240, Transaksi Rp5,9 Triliun

Kamis, 04 Juli 2024 |12:57 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,61% atau 44 poin ke level 7.240 pada perdagangan sesi pertama Kamis (4/7/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 12 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,9 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 641,267 kali. Sebanyak 332 saham harganya naik, 203 saham harganya turun dan 240 saham lain harganya stagnan.

Indeks LQ45 menguat 0,99 persen ke level 906,507, indeks MNC36 menguat 0,92 persen ke level 339,105, indeks IDX30 naik 1,11 persen ke level 452,068, serta indeks JII menguat 0,38 persen ke level 510,713.

Sementara indeks sektoral kompak menguat diantaranya energi 0,45 persen, barang baku 0,5 persen, industri 0,4 persen, konsumer non siklikal 0,53 persen, konsumer siklikal 0,96 persen, kesehatan 0,31 persen, finansial 0,86 persen, properti 0,48 persen, teknologi 1,85 persen, infrastruktur 0,19 persen, transportasi 0,59 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) naik 27,66 persen ke Rp120, PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) naik 25,71 persen ke Rp88, dan PT Royal Prima Tbk (PRIM) naik 14,55 persen ke Rp63.