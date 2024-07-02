Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

270 Saham Merah, IHSG Ditutup Melemah ke 7.125

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |16:22 WIB
270 Saham Merah, IHSG Ditutup Melemah ke 7.125
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini melemah 14,84 poin atau 0,20% dan menyentuh level 7.125,14.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (2/7/2024), terdapat 261 saham menguat, 270 saham melemah dan 251 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,9 triliun dari 13,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,44% ke 892,72, indeks JII melemah 0,43% ke 506,073, indeks IDX30 melemah 0,44% ke 444,462 dan indeks MNC36 melemah 0,54% ke 334,225.

Untuk indeks yang melemah ada sektor barang baku 0,22%, industri 1,34%, non siklikal 0,47%, kesehatan 0,74%, keuangan 0,33%, infrastruktur 0,61%, transportasi 1,31%. Sedangkan yang menguat ada sektor energi 1,44%, siklikal 0,3%, properti 0,6%, teknologi 0,05%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Ladangbaja Murni Tbk (LABA) naik 26,01% ke Rp218, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) naik 22,64% ke Rp22,64 dan saham PT MNC Land Tbk (KPIG) naik 19,64% ke Rp67.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/278/3042554/ihsg-diprediksi-tertekan-saham-saham-big-caps-4AE8HcN4PM.jpg
IHSG Diprediksi Tertekan Saham-Saham Big Caps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3042108/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-pada-jeda-makan-siang-4nAibrYGh9.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau pada Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041996/ihsg-menguat-0-21-ke-7-257-di-pembukaan-perdagangan-7SXqQfhmnV.jpg
IHSG Menguat 0,21% ke 7.257 di Pembukaan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041962/ihsg-diprediksi-turun-di-bawah-7-200-M3qzjwr6UO.jpg
IHSG Diprediksi Turun di Bawah 7.200
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041574/ihsg-merosot-0-54-ke-7-249-di-sesi-i-aRs0iEWv8O.jpg
IHSG Merosot 0,54% ke 7.249 di Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041493/bel-perdagangan-ihsg-turun-tipis-ke-7-287-8Lsb7U4oD8.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Turun Tipis ke 7.287
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement