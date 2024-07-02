270 Saham Merah, IHSG Ditutup Melemah ke 7.125

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini melemah 14,84 poin atau 0,20% dan menyentuh level 7.125,14.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (2/7/2024), terdapat 261 saham menguat, 270 saham melemah dan 251 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,9 triliun dari 13,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,44% ke 892,72, indeks JII melemah 0,43% ke 506,073, indeks IDX30 melemah 0,44% ke 444,462 dan indeks MNC36 melemah 0,54% ke 334,225.

Untuk indeks yang melemah ada sektor barang baku 0,22%, industri 1,34%, non siklikal 0,47%, kesehatan 0,74%, keuangan 0,33%, infrastruktur 0,61%, transportasi 1,31%. Sedangkan yang menguat ada sektor energi 1,44%, siklikal 0,3%, properti 0,6%, teknologi 0,05%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Ladangbaja Murni Tbk (LABA) naik 26,01% ke Rp218, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) naik 22,64% ke Rp22,64 dan saham PT MNC Land Tbk (KPIG) naik 19,64% ke Rp67.