HOME FINANCE HOT ISSUE

PMN Jumbo Rp26,7 Triliun Cair untuk BUMN Sakit? Ini Kata Stafsus Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |09:12 WIB
PMN Jumbo Rp26,7 Triliun Cair untuk BUMN Sakit? Ini Kata Stafsus Erick Thohir
PMN Kementerian BUMN. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan penyertaan modal negara (PMN) bernilai jumbo yang diperoleh perseroan untuk menjalankan penugasan pemerintah. Misalnya pembangunan proyek strategi nasional (PSN).

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, PMN yang diajukan ke DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lantaran penugasan pemerintah. Dia mencatat, 70-80 persen PMN digunakan untuk penugasan, seperti membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Arya membantah bahwa dana segar yang disuntik bukan karena ada beberapa BUMN yang ‘sakit-sakitan’ secara keuangan, bahkan merugi.

“Pasti PMN itu diberikan biasanya kita minta untuk penugasan. Contohnya BUMN ditugaskan untuk bangun jalan tol di Sumatera, itu penugasan. Kenapa? Karena kan memang belum ekonomis, makanya BUMN yang kerjakan, maka dia ditugaskan,” ucap Arya kepada Wartawan ditulis, Jumat (5/7/2024).

“Jadi bukan untuk rugi,” paparnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
