Pengumuman! BCA Tutup Layanan Bank Draft Mulai 12 Agustus 2024

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA akan melakukan penutupan layanan bank draft untuk seluruh mata uang mulai 12 Agustus 2024.

Dalam keterangan resmi BCA, Jakarta, Jumat (5/7/2024), BCA tidak dapat lagi melayani penerbitan Bank Draft. BCA juga stop payment dan pembatalan Bank Draft tetap dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Bank Draft yang masih outstanding dapat dicairkan oleh bank tertarik hingga masa berlaku bank draft kedaluwarsa," tulis keterangan BCA.

Kemudian untuk layanan pencairan Bank Draft yang terbit sebelum 12 Agustus 2024 akan tetap tersedia hingga tanggal 28 Februari 2025 atau hingga masa berlaku bank draft kedaluwarsa.

(Dani Jumadil Akhir)