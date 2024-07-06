Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham dengan Cuan Terbesar dalam Sepekan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |13:44 WIB
Daftar 10 Saham dengan Cuan Terbesar dalam Sepekan
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan 10 saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan sepanjang pekan ini.

Statistik BEI 1 - 5 Juli menunjukkan PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) menguat 80 persen menjadi Rp90 per saham, dari penutupan pekan lalu di level gocap.

ATLA konsisten di zona hijau berturut-turut dalam lima hari terakhir hingga menyentuh Rp103, level tertingginya sepanjang masa sejak IPO pada 16 April. Transaksi sepekan ATLA mencapai Rp478 miliar, dengan volume 6,4 miliar saham.

Posisi kedua ditempati PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) yang naik 70 persen dalam lima hari. Reli saham NFCX berlangsung sejak 27 Juli, sehingga menambah penguatan dalam sebulan hingga 72 persen. Transaksi-net NFCX cukup tipis hanya Rp1 miliar, dengan volume 747 ribu.

Petinggi top gainers pekan ini juga diisi oleh dua emiten MNC Group yakni PT MNC Land Tbk (KPIG) dan PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY). Masing-masing keduanya naik 60 dan 30 persen.

1 2
