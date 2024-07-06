Harga Emas Antam Naik Rp12.000 Dibanderol Rp1.395.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) naik Rp12.000 per gram menjadi Rp1.395.000 pada hari ini, Sabtu (6/7/2024).

Dipantau dari laman Logam Mulia satuan harga emas yang terkecil ukuran 0,5 gram saat ini berada di angka Rp747.500. Sedangkan untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 1.000 gram (1 kg) kini dibanderol seharga Rp1.335.600.000.

Untuk buyback emas Antam atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga mengalami kenaikan sebesar Rp11.000 per gram dan masih berada di level Rp1.261.000 per gram.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Namun jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.