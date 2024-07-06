Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Jumlah Orang Miskin di Indonesia

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |07:01 WIB
4 Fakta Jumlah Orang Miskin di Indonesia
Fakta angka kemiskinan di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia alami penurunan. Namun, masih ada 20 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional.

Berdasarkan laporan tersebut, jumlah kemiskinan tersebar di 20 provinsi dengan kondisi yang beragam. Tercatat untuk di 18 provinsi, memiliki tingkat kemiskinan di bawah angka nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah serta masyarakat.

Berikut Okezone merangkum 4 fakta jumlah orang miskin di Indonesia yang tersebar di 20 Provinsi, Sabtu (6/7/2024):

1. 20 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi

Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi menyatakan terdapat 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan yang melampaui angka nasional. Sementara itu, 18 provinsi lainnya memiliki tingkat kemiskinan di bawah 9,03%.

"Seluruh provinsi di pulau Papua memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional, sementara sebagian besar provinsi di pulau Kalimantan di bawah angka nasional kecuali Kalimantan Utara," kata Imam.

2. Persentase di Maret 2024 Turun 0,33%

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah dan tingkat kemiskinan hingga Maret 2024 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang," tutur Imam.

Jumlah tersebut menurun 0,33% poin atau lebih rendah 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159057/kemiskinan-1pkJ_large.jpg
Pengeluaran Rp20.000 per Hari Masuk Kategori Orang Miskin, Begini Kata Mensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158383/kemiskinan-XujH_large.jpg
Data Jumlah Orang Miskin RI versi BPS Diragukan, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158175/kemiskinan-FLt7_large.jpg
5 Fakta Kemiskinan di Indonesia, Pulau Jawa Terbanyak hingga Perkotaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158123/orang_miskin-19RT_large.jpg
Orang Miskin di Perkotaan Naik Imbas Melonjaknya Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154793/kemiskinan_di_indonesia-saY6_large.jpg
BP Taskin Kelompokan 5 Kategori Masyarakat Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154596/kemiskinan-aU5x_large.jpg
BP Taskin Ungkap Cara Selesaikan 25,4 Juta Masyarakat Miskin ke Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement