HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara RI Percepat Swasembada Gula

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |11:30 WIB
Cara RI Percepat Swasembada Gula
Swasembada Gula (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara Indonesia mewujudkan swasembada gula nasional agar tidak lagi ketergantungan impor.

Dalam mewujudkan swasembada gula nasional dengan diiringi penguatan petani, sehingga membawa dampak peningkatan kesejahteraan petani.

"Program Makmur ini salah satu rangkaian, bahwa kami harus bersinergi mensukseskan swasembada gula," kata Direktur Keuangan Sinergi Gula Nusantara (SGN) anak perusahaan PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Hariyanto dalam keterangan, Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Dia menambahkan, ekosistem sangat penting karena tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, dari mulai benih, pupuk, pendanaan dari perbankan, hingga pabrik gula sebagai off taker.

"Yang terpenting pencapaian swasembada gula diiringi dengan penguatan petani dengan membantu akses permodalan, benih hingga sarana produksi (saprodi)," katanya.

Halaman:
1 2
