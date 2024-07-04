Sri Mulyani: Sisa Kas Negara Rp459,5 Triliun pada 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Kas Negara (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan saldo anggaran lebih (SAL) mencapai Rp 459,5 triliun pada akhir 2023.

Menurutnya, pada awal 2023 posisi SAL sebesar Rp478,9 triliun. Kemudian, sepanjang 2023, SAL yang digunakan mencapai Rp35 triliun.

"Sesudah memperhatikan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan penyesuaian SAL, maka saldo anggaran lebih tahun 2023 menjadi Rp459,5 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024).

Adapun SAL tersebut menjadi instrumen yang sangat-sangat penting di dalam pengelolaan APBN.

SAL sebagai fiscal buffer atau bantalan pengaman yang efektif di dalam melindungi APBN itu sendiri, maupun melindungi perekonomian serta masyarakat terutama di tengah kondisi dunia yang penuh guntingan, tekanan, dan ketidakpastian dan juga apa yang sekarang terus terjadi dalam geopolitik tahun 2024.