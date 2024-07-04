Sri Mulyani Pamer Hasil Bangun Proyek dari APBN dalam 10 Tahun Terakhir

JAKARTA - Menkeu) Menteri Keuangan ( Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menuai capaian pembangunan yang baik.

Salah satu capaian tersebut adalah pembangunan jalan tol sepanjang 1.938 km dan jalan nasional non-tol sepanjang 4.574 km.

"Dalam 10 tahun terakhir APBN menjadi sumber pendanaan penting untuk melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik, upaya meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan," ungkap Sri Mulyani dalam rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan, di bidang infrastruktur, APBN telah mampu menciptakan penambahan Jalan Tol sepanjang 1.938 km dan Jalan Nasional non-Tol sepanjang 4.574 km.

APBN juga mendukung penyediaan air baku dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, telah didukung dengan pembangunan 37 bendungan, serta peningkatan pembangkit listrik sebesar 36,3 gigawatts.