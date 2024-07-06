Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Begini Cara Menghindari Telepon dari DC Pinjol

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |09:31 WIB
Begini Cara Menghindari Telepon dari DC Pinjol
Ilustrasi cara menghindari telepon dari DC Pinjol ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Begini cara menghindari telepon dari dc pinjol yang perlu diperhatikan oleh nasabah. Apalagi debt collector yang bertugas untuk menagih hutang itu pun tidak segan untuk meneror kontak darurat nasabah pinjol ilegal dengan melakukan panggilan berkali-kali.

Untuk itu, begini cara menghindari telepon dari dc pinjol:

1. Batasi akses telepon

Jangan berikan izin akses kontak aplikasi pinjol pada aplikasi pinjol yang diinstal. Biasanya, terdapat fitur izin yang akan membuat aplikasi pinjol tersebut dapat mengakses kontak, lokasi, SMS, telepon, media sosial, dan lain- lain. Maka dari itu, jangan beri izin untuk mengakses kontak agar tidak terkena sadap dan data pribadi tersebar.

2. Blokir Nomor Debt Collector

Cara mengatasi nomor HP yang terdaftar sebagai kontak darurat pinjol ilegal yang pertama adalah dengan memblokir nomor debt collector.

Jika kamu sudah merasa diterror oleh para oknum debt collector melalui telepon atau pesan WhatsApp. Maka, bisa langsung blokir saja nomor tersebut agar tidak dihubungi lagi.

Halaman:
1 2
