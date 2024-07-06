Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kapan Dinyatakan Gagal Bayar Pinjol? Begini Penjelasannya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |21:10 WIB
Kapan Dinyatakan Gagal Bayar Pinjol? Begini Penjelasannya
Gagal Bayar Pinjaman online. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapan dinyatakan gagal bayar pinjol? Masih terdapat masyarakat yang mengalami gagal bayar pinjol.

Pada saat ini, sudah terdapat berbagai macam jasa pinjaman online (pinjol) yang beredar di masyarakat. Terdapat banyak pula masyarakat yang menjadikan jasa pinjol sebagai cara cepat dan mudah dalam mengatasi masalah keuangan.

Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang lupa akan kehati-hatian ketika akan menggunakan jasa pinjol, sehingga lengah dengan beberapa hal yang harus diperhatikan dan pertimbangkan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan menggunakan jasa pinjol adalah mengenai apakah jasa pinjol tersebut merupakan pinjol legal atau tidak, bunga yang akan dibayar, jangka waktu pengembalian dan lain sebagainya.

Ketidak hati-hatian pada saat akan menggunakan jasa pinjol dapat membuat nasabah yang menggunakan jasa pinjol mengalami gagal bayar (galbay).

Gagal bayar (galbay) pinjol sendiri merupakan sebuah keadaan dimana nasabah tidak dapat membayar atau melunasi utang pinjaman yang telah diberikan oleh jasa pinjol yang digunakan.

Jika seorang nasabah tidak sanggup membayar utangnya pada jasa pinjol yang digunakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal atau galbay, maka nasabah juga perlu berhati- hati karena dapat memiliki risiko.

Lantas, apa yang harus dilakukan jika galbay pinjol? Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan jika galbay pinjol :

1. Cari Penghasilan Tambahan

Nasabah yang terancam galbay pinjol dapat mengusahakan mencari penghasilan tambahan untuk melunasi utang di pinjol. Pada saat ini terdapat beragam pekerjaan tambahan atau sampingan yang dapat menjadi opsi.

