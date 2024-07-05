Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bio Farma Dapat PMN, Buat Bayar Utang Pinjol Indofarma?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |08:31 WIB
Bio Farma Dapat PMN, Buat Bayar Utang Pinjol Indofarma?
PMN Bio Farma (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT Bio Farma (Persero) telah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai sebesar Rp68 miliar.

Terkait hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan bahwa penyetaraan modal negara (PMN) non-tunai 2024 untuk PT Bio Farma (Persero) tidak ada kaitannya dengan kasus anak usahanya, PT Indofarma Tbk (INAF), yang terjerat pinjaman online alias pinjol.

“Ada Bio Farma itu minta PMN (non-tunai), langsung dihubungkan sama anaknya, Indofarma yang kemarin ada kasus pinjol lagi, nggak ada urusannya,” ujar Arya kepada wartawan, ditulis Jumat (5/7/2024).

Adapun, Kementerian Keuangan dan DPR RI menyepakati PMN non-tunai untuk Bio Farma berupa inbreng aset badan milik negara (BMN) dengan nilai wajar Rp 68 miliar.

Aset tersebut merupakan bangunan milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dibangun pada tahun 2006 sampai 2008 untuk pengembangan vaksin flu burung.

Halaman:
1 2
