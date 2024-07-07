Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waktunya Liburan! Berikut Alat Penting yang Wajib Ada di Mobil

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |18:10 WIB
Waktunya Liburan! Berikut Alat Penting yang Wajib Ada di Mobil
Alat-Alat yang Wajib Ada di Mobil. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Memasuki liburan seperti sekarang merupakan momen bagi masyarakat untuk bepergian ke luar kota bersama keluarga. Agar perjalanan lebih nyaman, berikut alat penting yang wajib ada di mobil.

Sebelum bepergian jauh ke luar kota, masyarakat biasanya sudah memeriksa kondisi mobil agar perjalanan lebih aman dan nyaman. Namun tak hanya kondisi mobil saja yang perlu diperhatikan, ternyata ada beberapa barang wajib yang harus ada di dalam mobil ketika bepergian.

Berikut alat-alat penting yang wajib ada pada mobil dilansir dari Instagram Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Senin (7/1/2024):

Kotak P3K

Kotak P3K adalah barang wajib yang harus selalu ada di mobil. Kotak ini berisikan alat-alat kesehatan sederhana mulai dari perban hingga obat-obatan dasar yang sangat berguna jika terjadi kecelakaan kecil atau cedera di jalan.

Ban Serep

Ban serep berfungsi dalam keadaan darurat seperti ban bocor atau pecah di perjalanan. Pastikan ban yang diletakkan di mobil dalam keadaan sehat dan siap untuk digunakan.

Dongkrak

Alat ini penting untuk mengangkat mobil ketika mengganti ban yang bocor atau kempis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159535/transjakarta-icxF_large.jpg
Kemenhub Integrasikan Tiket Transportasi Umum, Sekali Tap Bisa Naik Bus hingga Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154364/menhub-ajlR_large.jpg
Anggaran Kemenhub 2026 Turun Jadi Rp24,4 Triliun, Fokus Tetap Percepat Infrastruktur Transportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152824/kapal-gvSn_large.jpg
KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Muatan Truk ODOL Disorot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152142/kemenhub_soal_truk_demo-PKsu_large.jpg
Sopir Truk Demo ODOL, Kemenhub Singgung Insentif hingga Perlindungan Pengemudi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement