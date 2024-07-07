Waktunya Liburan! Berikut Alat Penting yang Wajib Ada di Mobil

JAKARTA — Memasuki liburan seperti sekarang merupakan momen bagi masyarakat untuk bepergian ke luar kota bersama keluarga. Agar perjalanan lebih nyaman, berikut alat penting yang wajib ada di mobil.

Sebelum bepergian jauh ke luar kota, masyarakat biasanya sudah memeriksa kondisi mobil agar perjalanan lebih aman dan nyaman. Namun tak hanya kondisi mobil saja yang perlu diperhatikan, ternyata ada beberapa barang wajib yang harus ada di dalam mobil ketika bepergian.

Berikut alat-alat penting yang wajib ada pada mobil dilansir dari Instagram Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Senin (7/1/2024):

Kotak P3K

Kotak P3K adalah barang wajib yang harus selalu ada di mobil. Kotak ini berisikan alat-alat kesehatan sederhana mulai dari perban hingga obat-obatan dasar yang sangat berguna jika terjadi kecelakaan kecil atau cedera di jalan.

BACA JUGA: 350 Ribu Tiket Kereta Cepat Whoosh Ludes Terjual Selama Musim Liburan

Ban Serep

Ban serep berfungsi dalam keadaan darurat seperti ban bocor atau pecah di perjalanan. Pastikan ban yang diletakkan di mobil dalam keadaan sehat dan siap untuk digunakan.

Dongkrak

Alat ini penting untuk mengangkat mobil ketika mengganti ban yang bocor atau kempis.