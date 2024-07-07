20 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi, Pulau Papua Masuk Semua!

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia turun. Namun masih ada 20 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi mengatakan, data tercatat masih ada 20 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Sementara sisanya 18 provinsi berada di bawah angka nasional sebesar 9,03%.

"Seluruh provinsi di pulau Papua memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional, sementara sebagian besar provinsi di pulau Kalimantan di bawah angka nasional kecuali Kalimantan Utara," ujar Imam.

Meski demikian, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah dan tingkat kemiskinan hingga Maret 2024 menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang," jelasnya.

Jumlah tersebut menurun 0,33% poin atau lebih rendah 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Diungkapkannya, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 juga sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19.

"Setelah sempat meningkat pada masa pandemi, tingkat kemiskinan terus turun sejak Maret 2021. Adapun pada Maret 2024 sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi," lanjut Imam.