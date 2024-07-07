Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Musim Hujan, Begini Progres Konstruksi IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |15:42 WIB
Musim Hujan, Begini Progres Konstruksi IKN
Proyek IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan penyelesaian konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN) terkendala masalah cuaca.

Danis menyebut, masuknya musim hujan yang belakangan juga terjadi menjadi tantangan dalam proses konstruksi. Sebab beberapa pekerjaan memerlukan dukungan cuaca yang cerah agar proses konstruksi dapat berjalan.

Misalnya saja, untuk proses pemasangan atap-atap atau pekerjaan yang berada di bagian atas proyek, cukup rawan dikerjakan ketika masuk musim hujan. Kemudian pengerjaan pengaspalan juga sulit dilakukan ketika hujan datang.

"Masalahnya ini saja, hujan, kan itu di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir, tapi mudah-mudahan pekerjaan bisa selesai sesuai target," ujar Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Danis menjelaskan saat ini upaya yang dilakukan dalam menghadapi musim hujan ini dengan melakukan koordinasi bersama BMKG untuk mengetahui kondisi cuaca sepanjang hari.

1 2
