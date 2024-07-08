Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Kumpulkan Para Menteri Bahas Kebijakan Harga Gas Murah untuk Industri

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |14:33 WIB
Jokowi Kumpulkan Para Menteri Bahas Kebijakan Harga Gas Murah untuk Industri
Presiden Jokowi soal Harga Gas Bumi Tertentu (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang, untuk membahas keberlanjutan dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

"Rapat harga gas," kata Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab singkat pertanyaan media di Istana Kepresidenan Jakarta dikutip Antara, Senin (8/7/2024).

Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi kebijakan HGBT.

"Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,” kata Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin, beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
