Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Cara Mengetahui Penyalahgunaan KTP untuk Pinjol

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |22:10 WIB
Ini Cara Mengetahui Penyalahgunaan KTP untuk Pinjol
Penyalahgunaan KTP untuk Pinjaman online. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara mengetahui penyalahgunaan KTP untuk pinjol. Kasus penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pinjaman online (pinjol) semakin marak terjadi di Indonesia.

Dampak dari banyaknya penggunaan aktivitas keuangan berbasisi digital ini adalah penggunaan data pribadi orang lain menggunakan KTP orang lain tanpa izin.

Tidak hanya satu dua orang, tetapi sudah banyak orang yang menjadi korban penyalahgunaan KTP, tanpa sepengetahuan mereka. Tiba-tiba mendapatkan tagihan dari pinjol yang tidak pernah mereka ajukan.

Oknum-oknum itu menggunakan KTP asli milik orang lain, atau menyalahgunakannya untuk pinjol. Tentunya penyalahgunaan identitas ini bisa berdampak buruk bagi banyak orang dan menimbulkan masalah finansial yang serius.

Konsekuensi bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan tersebut, telah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 305 UU tersebut menetapkan sanksi berupa pidana penjara selama lima hingga sepuluh tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai denda mulai dari Rp1 miliar hingga maksimal Rp1 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement