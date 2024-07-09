Advertisement
HOME FINANCE

Kementerian PUPR Tingkatkan Tampungan Air di 43 Bendungan dengan Teknologi Modifikasi Cuaca

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |13:51 WIB
Kementerian PUPR Tingkatkan Tampungan Air di 43 Bendungan dengan Teknologi Modifikasi Cuaca
Pesawat C-212 Casa seri 200 dari Skadron Udara 4 TNI AU di Pos Komando Teknologi Modifikasi Cuaca 2 Lapangan Udara Abdulrachman Saleh Malang, Jawa Timur digunakan oleh Kementerian PUPR. (Foto: dok Kementerian PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung langkah antisipasi dan mitigasi terhadap dampak kekeringan pada musim kemarau 2024.

Salah satunya bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan TNI AU dalam melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna menjaga debit tampungan air bendungan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR. 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan dari hasil teknologi modifikasi cuaca yang telah dilakukan menunjukkan terjadinya peningkatan inflow, meskipun tidak terjadi secara masif dengan rata-rata mengalami curah hujan ringan (0,5 –20 mm/hari) di 22 bendungan dan curah hujan sedang (20-50 mm/hari) di 12 bendungan. 

"Inflow waduk yang terjadi selama kegiatan TMC sebesar 0 – 60,22 m3/detik. Volume inflow waduk selama kegiatan TMC berlangsung bertambah sebesar 63.853.170 m3," ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, kegiatan TMC dapat dilaksanakan sebagai upaya mitigasi kekeringan untuk tahun-tahun mendatang dan jika diperlukan dapat juga dilakukan untuk mitigasi pada musim hujan agar tidak terjadi banjir. 

Telusuri berita finance lainnya
