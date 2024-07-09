Rahasia Mata Elang Bisa Melacak Kendaran yang Nunggak

JAKARTA - Menguak rahasia bagaimana mata elang melacak kendaraan yang mereka targetkan di jalanan. Para pemilik kendaraan yang masih menunggak biasanya takut dengan sosok mata elang ini.

Debt collector atau agen penagih utang biasanya disebut dengan julukan mata elang. Julukan tersebut umumnya digunakan untuk menyebut debt collector yang bekerja dengan perusahaan leasing atau dealer motor.

Para debt collector ini disebut sebagai mata elang karena mereka memiliki mata yang sangat tajam sehingga bisa melihat nomor polisi debitur yang menunggak kredit kendaraan.

Tugas utama mereka adalah menagih utang para kreditur yang masih belum lunas dari para peminjam

Karena matanya yang sangat tajam membuat warganet penasaran, bagaimana

cara mata elang melacak motor?

Ternyata, mata elang melacak motor secara online menggunakan aplikasi yang terinstal di handphone. Pelacakan dilakukan dengan memasukkan data nomor polisi kendaraan.

Sistem kemudian memeriksa database mata elang, dan jika nomor polisi yang dimasukkan cocok dengan data yang ada dalam database, kendaraan tersebut akan menjadi target eksekusi.

Meskipun demikian, mata elang memiliki prosedur operasional standar dalam melakukan tugas di lapangan. Pertama, sama seperti sebelumnya, anggota lapangan mata elang akan menggunakan aplikasi untuk memeriksa secara acak kendaraan berdasarkan nomor polisi.