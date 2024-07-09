Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rahasia Mata Elang Bisa Melacak Kendaran yang Nunggak

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |03:17 WIB
Rahasia Mata Elang Bisa Melacak Kendaran yang Nunggak
Rahasia mata elang bisa lacak nomor kendaraan (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menguak rahasia bagaimana mata elang melacak kendaraan yang mereka targetkan di jalanan. Para pemilik kendaraan yang masih menunggak biasanya takut dengan sosok mata elang ini.

Debt collector atau agen penagih utang biasanya disebut dengan julukan mata elang. Julukan tersebut umumnya digunakan untuk menyebut debt collector yang bekerja dengan perusahaan leasing atau dealer motor.

Para debt collector ini disebut sebagai mata elang karena mereka memiliki mata yang sangat tajam sehingga bisa melihat nomor polisi debitur yang menunggak kredit kendaraan.

Tugas utama mereka adalah menagih utang para kreditur yang masih belum lunas dari para peminjam

Karena matanya yang sangat tajam membuat warganet penasaran, bagaimana

cara mata elang melacak motor?

Ternyata, mata elang melacak motor secara online menggunakan aplikasi yang terinstal di handphone. Pelacakan dilakukan dengan memasukkan data nomor polisi kendaraan.

Sistem kemudian memeriksa database mata elang, dan jika nomor polisi yang dimasukkan cocok dengan data yang ada dalam database, kendaraan tersebut akan menjadi target eksekusi.

Meskipun demikian, mata elang memiliki prosedur operasional standar dalam melakukan tugas di lapangan. Pertama, sama seperti sebelumnya, anggota lapangan mata elang akan menggunakan aplikasi untuk memeriksa secara acak kendaraan berdasarkan nomor polisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160355/kredit-VdFC_large.png
Kredit Perbankan Menurun ke 7,7%, Tanda Ekonomi RI Melambat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154951/kredit-n63P_large.jpg
Kredit Perbankan Tak Optimal, Industri Tekstil hingga Tambang Sulit Dapat Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148350/kredit-fhCS_large.png
Kredit Bank Menurun, Ini Penjelasan Gubernur BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/320/3102313/paylater-jzqW_large.jpg
Alasan Pengguna Paylater Wajib Punya Gaji Rp3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/320/3098489/prabowo-siapkan-rp20-triliun-untuk-kredit-investasi-padat-karya-ini-syaratnya-QhxAJNoDw5.jpg
Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Kredit Investasi Padat Karya, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/320/3094014/cara-mudah-daftar-kredivo-tanpa-pakai-npwp-s0vvQcg3Om.jpg
Cara Mudah Daftar Kredivo Tanpa Pakai NPWP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement