HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Begini Cara Mata Elang Melacak Nomor Kendaraan yang Dijadikan Target di Jalanan

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |14:14 WIB
Ternyata Begini Cara Mata Elang Melacak Nomor Kendaraan yang Dijadikan Target di Jalanan
Ternyata Begini Cara Mata Elang Melacak Nomor Kendaraan yang Dijadikan Target di Jalanan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata begini cara mata elang melacak nomor kendaraan yang dijadikan target di jalanan. Mata elang, ialah sebutan untuk para penagih utang dari perusahaan leasing. Figur mata elang biasanya ditakuti oleh pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan.

Mata elang merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut debt collector atau agen penagih utang. Julukan mata elang biasanya dikaitkan dengan debt collector dan dealer motor.

Sebutan mata elang ini karena mata para debt collector yang disamakan dengan burung elang yang tajam ketika melihat nomor polisi debitur yang menunggak kredit kendaraan.

Tugas dari mata elang sendiri tidak lain menjadi agen penagih utang yang ditugaskan untuk mengumpulkan pembayaran kredit kendaraan yang belum dilunasi dari para peminjam.

Banyak warganet bertanya-tanya bagaimana cara mata elang melacak motor, mata elang melacak motor secara online menggunakan aplikasi yang terinstal di handphone. Pelacakan dilakukan dengan memasukkan data nomor polisi kendaraan.

Sistem kemudian memeriksa database mata elang, dan jika nomor polisi yang dimasukkan cocok dengan data yang ada dalam database, kendaraan tersebut akan menjadi target eksekusi.

Meskipun demikian, mata elang memiliki prosedur operasional standar dalam melakukan tugas di lapangan. Pertama, sama seperti sebelumnya, anggota lapangan mata elang akan menggunakan aplikasi untuk memeriksa secara acak kendaraan berdasarkan nomor polisi.

Jika data ditemukan selama proses pemeriksaan, kendaraan yang dipilih secara acak akan menjadi target untuk eksekusi.

Setelah itu, anggota mata elang akan menghubungi ketua protokol dari tim mata elang setempat. Nantinya anggota mata elang akan meminta dan melengkapi dengan Surat Keputusan dari perusahaan leasing untuk eksekusi.

Halaman:
1 2
