Segini Gaji Muhadjir Effendy yang Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol

JAKARTA- Segini gaji Muhadjir Effendy yang dukung mahasiswa untuk bayar kuliah pakai pinjol ternyata angkanya cukup besar.

Adapun nama Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mendadak menjadi sorotan. Setelah mendukung usulan pemberian pinjaman kepada mahasiswa untuk keperluan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan bantuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pernyataan itu menjadi penasaran berapa gaji yang diterimanya sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Lantas berapa gajinya?

Ternyata segini gaji Muhadjir Effendy yang dukung mahasiswa untuk bayar kuliah pakai pinjol sudah diatur dalam PP Nomor 75/2000. Disebutkan disana bahwa seluruh individu yang menduduki posisi sebagai menteri mendapat gaji pokok sebesar Rp5.040.000.

Selain gaji, para menteri juga akan mendapat sejumlah tunjangan yang besarannya telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 68/2001. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap menteri akan mendapat tunjangan total sebesar Rp13.608.000.

Dengan kata lain, Menko PMK Republik Indonesia, Muhadjir Effendy setiap bulannya akan mendapat gaji dan tunjangan dengan total Rp18.648.000.