Tok! DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2025

JAKARTA - DPR menyepakati hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa yang dibacakan hanya mencakup pokok-pokok hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

"Hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan panja-panja dan kesimpulan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini," kata Cucun saat Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 dikutip Antara, Selasa (9/7/2024).

Cucun melaporkan Banggar DPR telah menetapkan RKP Tahun 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6 persen.

Sementara rasio gini ditargetkan di rentang 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,5-5,0 persen, indeks modal manusia (IMM) 0,56, tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0 persen, serta tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen.