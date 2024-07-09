Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Subsidi Motor Listrik Rp10 Juta Bikin Penjualan Naik?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |15:08 WIB
Subsidi Motor Listrik Rp10 Juta Bikin Penjualan Naik?
Subsidi Motor listrik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah telah menaikan subsidi motor listrik hingga mencapai Rp10 juta pada tahun 2024 ini. Kebijakan tersebut rupanya bukan hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh konsumen tapi juga oleh pabrikan.

CEO Volta Group Okie Octavia Kurniawan menyebut pihaknya ada peningkatan penjualan dibanding tahun sebelumnya.

Okie menyebut peningkatan cukup signifikan terasa pada penjualan bisnis to bisnis (B2B), yang mana menurutnya Volta berhasil menjual sekitar 20.000 unit kendaraan motor listrik semenjak pertama didirikan tahun 2021.

"Kalau dibandingkan tahun lalu kita lebih dari 12.000 unit, tahun ini kita mau mencapai hampir 20.000. Semester 1 tahun 2024 sangat on track, dan kita optimis di semester 2 juga hasilnya akan bagus," kata CEO Volta Group Okie Octavia Kurniawan dalam program Create Up yang ditayangkan IDX Channel, Selasa (8/9/2024).

Lebih lanjut Okie tak menampik bahwa untuk menjual motor listrik di Indonesia memang memiliki banyak tantangan. Ia menilai salah satu yang jadi tantangan besar adalah minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang motor listrik.

Halaman:
1 2
