Anak Kereta Makin Banyak, Penumpang KRL Jabodetabek Tembus 1,04 Juta Orang per Hari

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |07:55 WIB
Jumlah penumpang lrt jabodetabek naik (Foto: Okezone)
JAKARTA - KAI Commuter mencatat rata-rata penumpang KRL Jabodetabek mencapai 987.000 orang per harinya. Volume ini tercatat hingga Juni 2024.

Meningkatnya jumlah anak kereta membuat pergerakan penumpang tertinggi terjadi pada April tahun ini. Di mana jumlah penumpang mencapai 1,04 juta per hari.

Direktur Utama KCI, Asdo Artriviyanto mengatakan, penumpang KRL Jabodetabek di awal 2024 naik signifikan dibandingkan dengan 2023. Menurutnya, kenaikan dua kali lipat.

Pada tahun lalu, rata-rata penumpang berada di angka 830.000 orang per hari dan tertinggi terjadi di Maret yakni sebanyak 975.000 penumpang.

“Kami ambil data di bulan Juni (2024) hampir rata-rata dalam seminggu dua kali terjadi lonjakan volume penumpang yaitu mencapai 1 juta penumpang per hari,” ujar Asdo saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, ditulis Rabu (10/7/2024).

Dia merinci, sebelum pandemi atau Januari 2020 penumpang tertinggi menyentuh 1,3 juta orang per hari. Bahkan, sepanjang Januari KCI bisa membukukan 26 juta orang.

Halaman:
1 2
