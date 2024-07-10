Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bogor-Bekasi Cuma 45 Menit Lewat Tol Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |08:56 WIB
Bogor-Bekasi Cuma 45 Menit Lewat Tol Ini
Bogor-Bekasi cuma 45 menit (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ikut meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kehadiran jalan tol ini akan melengkapi jalan jaringan ruas JORR 2 sepanjang 111 Km.

Dengan adanya tol ini, waktu tempuh Bogor - Bekasi diestimasikan hanya membutuhkan 30-45 menit, yang sebelumnya ditembuh 1-2 jam jika lewat jalan arteri.

Wapres Ma'ruf Amin berharap terintegrasinya Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dengan jaringan jalan tol Jabodetabek lainnya dapat meningkatkan konektivitas antar kawasan sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi di kawasan Jabodetabek.

"Pastikan keberadaan jalan tol ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Implementasikan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola serta optimalkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan jalan tol ini," ujar Maruf Amin dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,18 km adalah bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang melintasi 4 wilayah yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Pembangunannya dilakukan sejak tahun 2016 dengan nilai investasi Rp10,6 triliun.

1 2
