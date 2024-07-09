Tol Cimanggis-Cibitung Rp10,6 Triliun Diresmikan, Tarif Masih Gratis

JAKARTA - Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada hari ini.

"Kita bersyukur Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang dibangun pengerjaan konstruksinya sejak tahun 2016 akhirnya telah selesai dan siap beroperasi," kata Wapres, Selasa (9/7/2024).

Acara peresmian bertempat di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400 Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Wapres mengatakan keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Cimanggis ke Cibitung menjadi sekitar hanya 30 sampai 45 menit, dari sebelumnya yang menempuh 1 sampai 2 jam melalui jalan arteri.

“Konektivitas antar kawasan di wilayah Jakarta dan sekitarnya diharapkan dapat meningkat dengan terintegrasinya Jalan Tol Cimanggis–Cibitung dengan jaringan jalan tol di kawasan Jabodetabek,” kata Wapres.