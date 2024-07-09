Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga: Prabowo Dilantik sebagai Presiden di Senayan Bukan IKN

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |21:09 WIB
Menko Airlangga: Prabowo Dilantik sebagai Presiden di Senayan Bukan IKN
Menko Airlangga Hartarto soal Pelantikan Prabowo Jadi Presiden (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto menyatakan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Senayan pada Oktober mendatang.

Airlangga juga memastikan bahwa Prabowo tidak akan dilantik di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Agenda kan di DPR, harus di DPR," jelasnya ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Padahal sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden terpilih akan dilantik di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut menimbang kesiapan infrastruktur dasar yang saat ini tengah dibangun oleh Kementerian PUPR dalam rangka persiapan pemindahan pusat Ibukota mulai Agustus 2024.

"Pelantikan Presiden (baru) rencana di sana (IKN)," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR, Selasa (2/4/2024) lalu.

Halaman:
1 2
