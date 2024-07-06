Menko Airlangga: RI Miliki Jumlah Unicorn dan Decacorn Terbesar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah perusahaan unicorn dan decacorn terbesar di antara negara-negara lain.

"Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah unicorn dan decacorn terbesar di antara negara lain. Hal tersebut salah satunya didorong dengan upaya pemerintah dalam melakukan integrasi dengan negara-negara ASEAN, sehingga dapat lebih mudah dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan pasar," kata Airlangga dikutip Antara, Sabtu (6/7/2024).

Airlangga menyoroti inisiatif Indonesia dalam Digital Economic Agreement Framework (DEFA) yang dimulai pada masa Keketuaan ASEAN 2023.

"DEFA telah membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional," ujarnya.

Dengan adanya DEFA, diharapkan akan ada peningkatan investasi dan inovasi, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan sektor UMKM.