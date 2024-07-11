Erick Thohir Beri Tantangan ke Bos TikTok

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir meminta TikTok memperbesar investasinya di Indonesia. Dia berpesan kepada bos-bos TikTok agar tidak menjadi ‘stranger’ alias orang asing di Tanah Air.

Dia pun menantang bos TikTok agar berani menggelontorkan investasinya lebih tinggi di Indonesia daripada negara lain.

"TikTok harus berani investasi lebih dari negara lain, jadi tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, saya sudah pernah ketemu, jangan jadi strangers di Indonesia,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Platform media sosial asal China itu harus peka terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Menurutnya, potensi pertumbuhan makro ekonomi nasional sangat besar.

“Kalau TikTok bilang ada di Vietnam dan Bangkok, di Indonesia harus lebih karena Indonesia bukan Vietnam dan Bangkok," paparnya.

“Tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, saya sudah pernah ketemu semua, jangan jadi stranger di Indonesia karena potensi ekonomi jauh lebih besar dari yang lain. Kalau yang lain kasih satu, Indonesia harus empat," beber dia.