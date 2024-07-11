Lepas Asabri dan Taspen ke Sri Mulyani, Erick Thohir: Sudah Dibicarakan

Erick Thohir bakal lepas Asabri dan Taspen ke Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir bakal melepas oerusahaan pelat merah yang ditugaskan mengelola dana pensiun (dapen) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dua perusahaan di antaranya PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero).

Rencana ini diungkapkan langsung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Menurut dia, alangkah baiknya perseroan yang mengelola dapen ASN dan TNI/Polri diserahkan ke Menteri Keuangan.

BACA JUGA: Erick Thohir Pangkas BUMN dari 12 Jadi 11 Klaster

Sementara itu, BUMN lain tetap diprioritaskan dan dikelola hingga berkoordinasi langsung dengan Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

“Nah tinggal, ini yang saya bilang ke depan mungkin dana-dana pensiun (BUMN) seperti Asabri, Taspen ini lebih baik di bawah Menteri Keuangan, karena memang lebih baik seperti di sana (Kementerian Keuangan),” ujar Erick saat ditemui wartawan di gedung DPR/MPR, Rabu malam (10/7/2024).

BACA JUGA: Erick Thohir Beri Tantangan ke Bos TikTok

Rencana pelepasan BUMN pengelola dapen ini untuk menghindari overlapping atau tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Soal ini Erick enggan merinci lebih jauh.

“Jadi supaya tidak ada overlapping BUMN di antara kementerian lain dan kementerian BUMN,” paparnya.