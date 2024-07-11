Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang MRT Tembus 18 Juta Orang pada Semester I-2024

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |18:24 WIB
Jumlah Penumpang MRT Tembus 18 Juta Orang pada Semester I-2024
MRT Jakarta (Foto: MRT)
JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatatkan kenaikan jumlah penumpang di sepanjang paruh pertama 2024.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Mega Indahwati Natangsa Tarigan mengatakan bahwa jumlah penumpang MRT Jakarta tembus di angka 18 juta.

Mega menyebut dari angka itu, setidaknya ada 101 ribu orang per hari yang menggunakan moda transportasi MRT. Dirinya mengklaim bahwa capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan 15 ribu penumpang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Pada tahun 2019 per hari kami mengangkut 86 ribu penumpang dan saat ini sudah 101 ribu penumpang per hari. Untuk pengguna sendiri itu beragam, baik pekerja maupun keluarga, terutama pada bulan ini karena libur sekolah," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

