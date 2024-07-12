Erick Thohir Bertemu Bos Produsen Nikel Terbesar di Dunia, Bahas Apa?

Erick Thohir bertemu bos produsen nikel terbesar di dunia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir bertemu petinggi produsen nikel terbesar di dunia, Vale Base Metals, kemarin. Petinggi Vale Base Metals yang menyambangi Erick Thohir adalah Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer, Emily Olson. Hadir juga CEO Vale Indonesia, Febriany Eddy dan Direktur Bernardus Irmanto.

“Bertemu Chief Sustainability and Corporate Affairs Officers, Vale Base Metals, Ibu Emily Olson dan CEO Vale Indonesia, Ibu Febriany Eddy, dan Direktur, Bapak Bernardus Irmanto,” ujar Erick, Jumat (12/7/2024).

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas perihal strategi pengembangan industri nikel di Tanah Air, sebagai langkah dari program hilirisasi pertambangan.

“Kami membahas strategi pengembangan industri nikel dalam negeri sebagai bagian dari program hilirisasi. PT Vale Indonesia sebagai bagian dari ekosistem kendaraan listrik, juga telah bekerja sama dengan produsen mobil raksasa dunia seperti Ford dan automaker Eropa,” paparnya.

Pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pertambangan. Berbagai langkah pun ditempuh otoritas, salah satunya dengan mengakuisisi 14% saham Vale Indonesia melalui BUMN Holding Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Untuk diketahui, MIND ID telah menyelesaikan transaksi pembelian 14% saham divestasi Vale Indonesia (INCO) dari Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM).