Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Bertemu Bos Produsen Nikel Terbesar di Dunia, Bahas Apa?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |09:51 WIB
Erick Thohir Bertemu Bos Produsen Nikel Terbesar di Dunia, Bahas Apa?
Erick Thohir bertemu bos produsen nikel terbesar di dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir bertemu petinggi produsen nikel terbesar di dunia, Vale Base Metals, kemarin. Petinggi Vale Base Metals yang menyambangi Erick Thohir adalah Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer, Emily Olson. Hadir juga CEO Vale Indonesia, Febriany Eddy dan Direktur Bernardus Irmanto.

“Bertemu Chief Sustainability and Corporate Affairs Officers, Vale Base Metals, Ibu Emily Olson dan CEO Vale Indonesia, Ibu Febriany Eddy, dan Direktur, Bapak Bernardus Irmanto,” ujar Erick, Jumat (12/7/2024).

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas perihal strategi pengembangan industri nikel di Tanah Air, sebagai langkah dari program hilirisasi pertambangan.

“Kami membahas strategi pengembangan industri nikel dalam negeri sebagai bagian dari program hilirisasi. PT Vale Indonesia sebagai bagian dari ekosistem kendaraan listrik, juga telah bekerja sama dengan produsen mobil raksasa dunia seperti Ford dan automaker Eropa,” paparnya.

Pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pertambangan. Berbagai langkah pun ditempuh otoritas, salah satunya dengan mengakuisisi 14% saham Vale Indonesia melalui BUMN Holding Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Untuk diketahui, MIND ID telah menyelesaikan transaksi pembelian 14% saham divestasi Vale Indonesia (INCO) dari Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177072/pandu-C6gp_large.png
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177045/prabowo_subianto-3ftb_large.jpg
Prabowo Pangkas Jumlah BUMN 1.000 Jadi 200, Warga Asing Bisa Jadi Bos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176946/presiden_prabowo-AKoI_large.jpg
Prabowo Teken UU 16/2025 Ubah Kementerian BUMN Jadi BP BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175431/hadi-9YEs_large.jpg
Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement