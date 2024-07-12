Segini Hadiah Uang Pemenang Euro 2024 yang Bakal Diperebutkan Spanyol dan Inggris

JAKARTA - Segini hadiah uang pemenang Euro 2024 yang bakal diperebutkan Spanyol dan Inggris. Keduanya akan bertanding final pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Euro 2024 telah mencapai puncaknya dengan pertandingan final yang sangat dinantikan antara Spanyol dan Inggris. Laga Spanyol vs Inggris akan dilangsungkan di Olympiastadion Berlin, Jerman, Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB dini hari.

Spanyol mengincar posisi sebagai negara dengan koleksi trofi Euro terbanyak. Saat ini, Spanyol dan Jerman sama-sama berada di puncak dengan tiga gelar. Jika Spanyol menjadi juara Euro, maka Spanyol akan menduduki posisi teratas dengan empat trofi.

Sedangkan Inggris berusaha meraih gelar pertamanya. Prestasi terbaik Inggris sejauh ini adalah menjadi runner-up pada edisi 2020.

Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi tertinggi di sepak bola Eropa, tetapi juga menawarkan hadiah bagi pemenangnya.