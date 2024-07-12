Cara Beli Tiket Kapal Penyeberangan Secara Online

JAKARTA – Dalam rangka mewujudkan pengalaman perjalanan antar pulau yang lebih mudah platform jual beli tiket menghadirkan penjualan tiket untuk layanan transportasi ferry.

Penjualan tiket ini merupakan bentuk kerja sama strategis dan dukungan terhadap program-program yang dijalankan oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

Director of Transport Tiket.com Andi Hendrawan mengatakan komitmen dalam memberikan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan sangatlah penting. Kolaborasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry ini untuk memastikan tiket tidak perlu lagi was-was ketika membeli tiket ferry, apalagi di tengah maraknya praktik percaloan tiket saat ini.

“Tiket kini bisa membeli tiket ferry dengan lebih mudah dan lebih aman, serta mendapatkan pengalaman perjalanan menyeberangi pulau yang lebih berkesan,” katanya, Jumat (12/7/2024).

Saat ini, tiket ferry tersedia untuk perjalanan Bakauheni-Merak dan Ketapang-Gilimanuk. Sobat tiket juga berkesempatan mendapatkan diskon hingga 25%, yang berlaku dari tanggal 9 Juli hingga 31 Juli 2024.