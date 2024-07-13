Jagorawi-Japek Hanya Menempuh 15 Menit Melalui Tol Baru Ini

JAKARTA - Jalan Tol Cimanggis-Cibitung telah beroperasi secara penuh dan melengkapi struktur jaringan JORR 2. Jalan tol ini juga akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jagorawi-Cikampek.

Jalan Tol tersebut merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang diantaranya adalah Jalan Tol Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, dan Cibitung-Cilincing.

Dengan adanya Jalan Tol tersebut juga akan semakin melengkapi struktur dari jaringan Jalan Tol di kawasan Jabodetabek yaitu lingkar dalam kota dan JORR I. Selain itu, Jalan Tol tersebut juga akan semakin menambah kapasitas jalan yang akan melintasi empat wilayah diantaranya adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Jalan tol tersebut akan semakin memperlancar arus pendistribusian logistik dan terhubung dengan kawasan industri di wilayah Bogor dan Bekasi.