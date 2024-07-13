Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jagorawi-Japek Hanya Menempuh 15 Menit Melalui Tol Baru Ini

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |03:26 WIB
Jagorawi-Japek Hanya Menempuh 15 Menit Melalui Tol Baru Ini
Jalan tol Cimanggis-Cibitung sudah beroperasi penuh (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Jalan Tol Cimanggis-Cibitung telah beroperasi secara penuh dan melengkapi struktur jaringan JORR 2. Jalan tol ini juga akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jagorawi-Cikampek.

Jalan Tol tersebut merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang diantaranya adalah Jalan Tol Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, dan Cibitung-Cilincing.

Dengan adanya Jalan Tol tersebut juga akan semakin melengkapi struktur dari jaringan Jalan Tol di kawasan Jabodetabek yaitu lingkar dalam kota dan JORR I. Selain itu, Jalan Tol tersebut juga akan semakin menambah kapasitas jalan yang akan melintasi empat wilayah diantaranya adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Jalan tol tersebut akan semakin memperlancar arus pendistribusian logistik dan terhubung dengan kawasan industri di wilayah Bogor dan Bekasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement