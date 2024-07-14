5 Fakta IHSG Sepekan Menguat 1,02%

JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakumulasikan data perdagangan saham selama periode 8 hingga 12 Juli 2024 yang mayoritas ditutup dengan zona positif.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan perdagangan ini mengalami kenaikan sebesar 1,02% menjadi berada pada level 7.327,590. Kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi selama sepekan yang mengalami peningkatan sebesar 15,29% menjadi 1,09 juta kali transaksi.

Berikut 5 fakta terkait data perdagangan BEI dan IHSG dalam sepekan ini yang dirangkum Okezone, Minggu (14/7/2024):

1. IHSG

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di penutupan pekan ini mengalami kenaikan, yaitu sebesar 1,02% menjadi berada pada level 7.327,590 dari level 7.253,372 pada penutupan pekan yang lalu.

2. Kapitalisasi Pasar

⁠Kapitalisasi pasar bursa selama sepekan mengalami peningkatan sebesar 0,37% menjadi Rp12.478 triliun dari Rp12.431 triliun pada sepekan yang lalu.

3. Investor Asing

Pergerakan investor asing hari ini mencatatkan nilai beli bersih sebesar 1,24 triliun dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar 3,53 triliun.