HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Minggu Depan Bergerak Melemah di Level 7.250-7.350

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |17:25 WIB
IHSG Minggu Depan Bergerak Melemah di Level 7.250-7.350
IHSG Diprediksi Melemah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rawan melemah di pekan depan. Indeks berpeluang koreksi pada level 7.250-7.350.

Secara teknikal pergerakan IHSG saat ini sedang menguji area resist kuat harian di sekitar level 7.370.

“Yang mana diprediksi akan tertahan di area tersebut untuk menguji area support 7200-7250.” tulis Maybank Sekuritas dalam risetnya, Minggu (15/7/2024).

Sejumlah data yang menjadi perhatian pelaku pasar selama sepekan ke depan diantaranya rilis data neraca perdagangan dalam negeri hingga pengumuman tingkat suku bunga BI rate pada Rabu

Dari luar negeri rilis data yang ditunggu yakni data tingkat pertumbuhan GDP Cina pada hari Senin dan klaim tunjangan pengangguran AS pada hari Kamis.

