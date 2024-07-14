6 Tips Ampuh Atasi Mabuk di Pesawat

JAKARTA — Rasa mual saat berada dalam pesawat biasa terjadi. Namun hal ini dapat diatasi dengan beberapa tips berikut, agar perjalanan jadi lebih nyaman.

Menempuh perjalanan menggunakan pesawat udara dapat mempersingkat waktu tempuh sehingga lebih menghemat waktu. Namun sayangnya, sebagian masyarakat mengaku bahwa mereka mengalami mabuk udara ketika berada di dalam pesawat.

Mabuk udara adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami gejala mual, pusing, dan tidak nyaman akibat perjalanan udara. Kondisi ini terjadi karena mata dan telinga bagian dalam menerima informasi yang berbeda tentang gerakan.

Mabuk udara dapat membuat perjalanan menjadi tidak nyaman karena sensasi mual yang terus-terusan datang selama perjalanan. Tapi tenang saja, masyarakat dapat mencoba sejumlah cara untuk mengurangi gejala mabuk udara.

Dikutip dari Instargram Ditjen Perhubungan Udara, berikut tips untuk mencegah mabuk udara:

1. Pilihlah tempat duduk yang tepat

2. Pastikan istirahat yang cukup sebelum berangkat

3. Mengunyah permen karet rasa mint