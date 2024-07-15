311 Saham Merah, IHSG Sesi I Turun 0,58% ke Level 7.285

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan sesi pertama, Senin (15/7/2024). IHSG siang ini turun 0,58% atau 42,47 poin ke level 7.285.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,74 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,16 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 537.175 kali. Adapun, sebanyak 311 saham harganya terkoreksi, 247 saham harganya naik dan 218 saham lainnya stagnan.

Mayoritas sektor parkir di zona merah dengan sektor infrastruktur terkoreksi 1,17%, sektor keuangan turun 0,64%, sektor kesehatan turun 0,48%, sektor bahan baku turun 0,47%, sektor siklikal turun 0,22%, sektor industri turun 0,19%, sektor non siklikal turun 0,18% dan sektor energi turun 0,11%. Sementara itu, sektor transportasi naik 0,73%, sektor properti naik 0,57% dan sektor teknologi naik 0,56%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,84% ke level 912, indeks IDX30 turun 0,93% ke level 454, indeks MNC36 turun 0,95% ke level 342, serta indeks JII turun 0,68% ke level 510.