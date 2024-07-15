Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Sri Mulyani, Menkeu yang Kasih Kode Pamitan I'm Gone

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |10:19 WIB
Segini Harta Kekayaan Sri Mulyani, Menkeu yang Kasih Kode Pamitan I'm Gone
Harta Kekayaan Sri Mulyani (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memberi kode pamitan i'm gone. Sri Mulyani memberi sinyal bahwa dirinya tidak akan menjadi menteri keuangan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani menjabat sebagai menteri keuangan di era pemerintahan Presiden Jokowi sejak 27 Juli 2016.

 BACA JUGA:

Sri Mulyani lahir pada 26 Agustus 1962 adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga Sri Mulyani dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro pada 2016.

Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika dia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 1 Juni 2010, Sri Mulyani pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu.

 BACA JUGA:

Hampir 9 tahun menjadi menteri keuangan di era pemerintahan Presiden Jokowi, lalu berapa harta kekayaan Sri Mulyani? Berikut ini ulasannya seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Halaman:
1 2
