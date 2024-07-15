Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyaluran KUR Tembus Rp116,94 Triliun per Mei 2024

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |18:57 WIB
Penyaluran KUR Tembus Rp116,94 Triliun per Mei 2024
OJK soal Penyaluran KUR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menatakan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak awal 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun.

"Adapun realisasi penyaluran KUR atas 41 bank penyalur KUR tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 telah mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72 persen kepada 1,99 juta debitur," kata Dian dikutip Antara, Senin (15/7/2024).

Dian menuturkan penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun.

Pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para bank penyalur KUR, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran.

Hal itu dikarenakan implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia secara jangka panjang.

Halaman:
1 2
